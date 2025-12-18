Фінальне рішення про фінансування України потрібне до кінця року, - Зеленський

Україні необхідно, щоб партнери ухвалили фінальне рішення про фінансову допомогу вже до кінця цього року.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Він додав, що це важливо підкреслити, щоб нагадати партнерам.

"Поінформовані наші партнери, що рішення (про фінансування України - ред.) може бути ухвалено до кінця року. Так, до кінця цього року", - зазначив глава української держави.

Проблема з фінансуванням України

Нагадаємо, Україна потребує фінансування від партнерів, оскільки США після того, як президентом став Дональд Трамп, припинили виділяти кошти на фіндопомогу.

Наразі країни Євросоюзу розглядають можливість надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 130 млрд євро. Згідно з ідеєю Єврокомісії, такий кредит має бути забезпечений замороженими активами Росії.

Поки що повної згоди в блоці щодо такої ініціативи немає. Ключовою проблемою є те, що проти "репараційного кредиту" виступає Бельгія, де зберігається велика частина заморожених активів РФ.

Бельгійська влада очікує, що отримає гарантії від Євросоюзу на непередбачувані випадки.

Для того, щоб узгодити "репараційний кредит", необхідна "кваліфікована більшість" голосів від лідерів країн ЄС на саміті, який проходить 18-19 грудня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 18 грудня, наголосила, що саміт ЄС не завершиться без рішення щодо подальшого фінансування України. За її словами, у разі узгодження "репараційного кредиту", ризики мають розподілити між усіма країнами-членами блоку.