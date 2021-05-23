Фінал сезону АПЛ: "Ліверпуль" і "Челсі" залишилися в топ-4, "Тоттенхем" в Лізі конференцій

В останньому турі за потрапляння в топ-4, а так і право на участь у Лізі чемпіонів, боролися "Челсі", "Ліверпуль" і "Лестер". "Аристократи" були третіми з одним очком переваги над конкурентами, тоді як "мерсисайдці" випереджали "лісів" лише завдяки кращій різниці забитих-пропущених.

При цьому "Челсі" поступилося "Астон Віллі" 1:2. "Ліверпуль" осічкою лондонців скористався, обігравши "Крістал Пелес" 2: 0, і виліз на третє місце. А ось "Лестер", ведучи по ходу зустрічі з" Тоттенхемом", упустив навіть нічию 2:4. Перемогу "шпорам" приніс Бейл, забивши спершу на 87-й, а потім і на 90-й хвилинах.

У підсумку "Ліверпуль" посів третє місце, а "Челсі" - четверте. "Лестер" гратиме в Лізі Європи. Компанію "лисам" у другому за престижем єврокубку складе "Вест Хем" - "молотобійці" розбили 3:0 "Саутгемптон". Примітно, що "Лестер" знаходився в зоні ЛЧ 242 дні поспіль, проте упустив місце в топ-4 в заключному турі.

Ще однією інтригою залишалося сьоме місце і право на участь в Лізі конференцій. Тут боротьба велася між "Тоттенхема", "Евертоном" і "Арсеналом". "Іриски" без шансів поступилися "Ман Сіті" 0:5 і залишилися без єврокубків. Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч, а Кун Агуеро відзначився дублем в останньому матчі за "Сіті" - по закінченню сезону аргентинець Манчестер покине.

А ось " Арсенал "довго мав шанси обійти принципових супротивників - "Тоттенхем", але голи Бейла і перемога" шпор "зіпсувала всі плани"канонірам". У підсумку перемога "Арсеналу" 2: 0 над "Брайтоном" особливо нічого не вирішувала - "Тоттенхем" сьомий і візьме участь у Лізі конференцій.