Фінал Кубка Іспанії з футболу відбудеться в присутності уболівальників

Фото: (twitter.com/RealSociedad)

Про це домовилися "Атлетик" і "Сосьєдад"

Фіналісти Кубка Іспанії "Атлетик" Більбао і "Реал Сосьєдад" домовилися провести вирішальний матч з глядачами на трибунах. Про це йдеться офіційній заяві на сайті клубів.

Президенти клубів зустрічалися з керівником Королівської федерації футболу Іспанії і домовилися про те, що фінал Кубка Іспанії відбудеться в присутності уболівальників тоді, коли це буде можливо.

OFICIAL I Los presidentes de @RealSociedad y @AthleticClub han acordado solicitar a la @rfef que la final de la #CopaDelRey 2019-20 se celebre a puerta abierta en una próxima fecha a determinar.#BiziAmetsa #AthleticClub https://t.co/kmbkwyaruF — Athletic Club (@AthleticClub) May 4, 2020

"Обидва клуби завжди хотіли провести цей матч поруч зі своїми фанатами. Це наше найбільше бажання", - говориться в заяві "Атлетика".

COMUNICADO OFICIAL I Los presidentes de @AthleticClub y @RealSociedad han acordado solicitar a la @rfef que la final de la #CopaDelRey 2019-20 se pueda celebrar a puerta abierta.#AurreraReala https://t.co/52n7cXnckF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020

При цьому клуби зажадали гарантії від федерації: вони хочуть, щоб виграний трофей вважався офіційним.

Сезон-2019/20 в Іспанії, як і у всіх провідних європейських чемпіонатах, призупинено через пандемію коронавируса. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.