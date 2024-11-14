Филиппины и Китай снова спорят о границах в Южно-Китайском море

Министерство иностранных дел Филиппин в среду, 13 ноября, вызвало посла Китая и выразило протест из-за проведения Пекином базовых линий вокруг спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Эти линии нарушают суверенитет Филиппин и противоречат международному праву", - говорится в заявлении министерства.
Такая реакция Филиппин последовала после того, как Китай в воскресенье, 10 ноября, определил "базовую линию территориальных вод" вокруг отмели, которую Пекин называет островом Хуанъянь. Отмель является ключевой точкой спора между странами касательно суверенитета и прав на рыболовство.
В ответ на заявление филиппинского МИД, посол Китая Хуан Силиан заявил, что базовая линия была "необходимым ответом" на новое морское законодательство Филиппин, а также "рутинной мерой" для усиления морского управления.
На прошлой неделе президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подписал Закон о морских зонах и Закон об архипелажных морских путях, чтобы усилить морские претензии страны и укрепить ее территориальную целостность.
Вскоре после подписания законов, Китай вызвал посла Филиппин для "торжественных заявлений".
Хуан повторил возражения против новых законов, предупредив, что Пекин будет принимать необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета и морских прав.
"Мы призываем Филиппины немедленно прекратить любые односторонние действия, которые могут привести к эскалации споров и осложнить ситуацию, и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении посольства.
Китай претендует на почти все Южно-Китайское море - жизненно важный водный путь, через который ежегодно проходит более 3 триллионов долларов США морского товарооборота. На часть моря и этого водного пути также претендуют Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.
В течение этого года напряженность между Китаем и Филиппинами по Южно-Китайскому морю постоянно росла, особенно из-за статуса отмели Скарборо. К тому же, Пекину не нравится политика президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, поскольку он выбрал курс на сближение с США.
В марте береговая охрана Китая обстреляла из водометов корабли Филиппин в спорных водах Южно-Китайского моря. В результате инцидента были ранены несколько
В августе береговая охрана Китая "вытеснила" корабль береговой охраны Филиппин и еще одно судно из района отмели Скарборо.
В августе Манила призвала Пекин прекратить все провокационные действия в Южно-Китайском море.
Также Филиппины обвинили военный корабль Китая в уничтожении коралловых рифов в районе Второй мели Томаса.
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