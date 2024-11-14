Филиппины и Китай снова спорят о границах в Южно-Китайском море

"Эти линии нарушают суверенитет Филиппин и противоречат международному праву", - говорится в заявлении министерства.

Такая реакция Филиппин последовала после того, как Китай в воскресенье, 10 ноября, определил "базовую линию территориальных вод" вокруг отмели, которую Пекин называет островом Хуанъянь. Отмель является ключевой точкой спора между странами касательно суверенитета и прав на рыболовство.

В ответ на заявление филиппинского МИД, посол Китая Хуан Силиан заявил, что базовая линия была "необходимым ответом" на новое морское законодательство Филиппин, а также "рутинной мерой" для усиления морского управления.

На прошлой неделе президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подписал Закон о морских зонах и Закон об архипелажных морских путях, чтобы усилить морские претензии страны и укрепить ее территориальную целостность.

Вскоре после подписания законов, Китай вызвал посла Филиппин для "торжественных заявлений".

Хуан повторил возражения против новых законов, предупредив, что Пекин будет принимать необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета и морских прав.

"Мы призываем Филиппины немедленно прекратить любые односторонние действия, которые могут привести к эскалации споров и осложнить ситуацию, и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении посольства.