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Береговая охрана Китая "вытеснила" филиппинские корабли с мели Скарборо

Вторник 30 апреля 2024 08:15
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Береговая охрана Китая "вытеснила" филиппинские корабли с мели Скарборо Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Береговая охрана Китая "вытеснила" корабль береговой охраны Филиппин и еще одно судно из вод, прилегающих к мели Скарборо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на китайские государственные СМИ, не приводя больше никаких подробностей.

В последние месяцы Пекин и Манила неоднократно конфликтовали из-за подводного рифа, который, по словам Филиппин, находится в его исключительной экономической зоне, однако Китай также считает его своим.

Страны также обменялись обвинениями в агрессивных маневрах. Филиппины недавно вызвали китайского дипломата из-за этих действий.

Ранее Китай и Филиппины заявляли, что будут искать взаимопонимание в связи со столкновениями в Южно-Китайском море, но в последнее время напряжение возросло, особенно после того, как Филиппины наладили более крепкие дипломатические и военные связи с Соединенными Штатами.

Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, которое использует для осуществления морской торговли на сумму более 3 триллионов долларов США, включая части, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

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