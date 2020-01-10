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У Мексиці сталося виверження найактивнішого вулкана

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 09:59
У Мексиці сталося виверження найактивнішого вулкана
Фото: виверження вулкана в Мексиці (twitter.com/Popocatepetl_MX)

Стовп попелу піднявся на 3 км

У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана Попокатепетль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр з запобігання стихійних лих Мексики Cenapred.

Повідомляється, що за допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було виявлено майже 300 "видихів", що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низького вмісту золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонического землетрусу склала 1,4.

Крім того, було зафіксовано потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

Нагадаємо, Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл ще в кінці грудня. Вулкан є другим за величиною в Мексиці, розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко.

Раніше в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії загинули декілька десятків чоловік. Під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

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