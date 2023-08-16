Филиппины считают потенциальный конфликт между Китаем и Тайванем "серьезной проблемой"

В документе подчеркивается, что "

"Любой военный конфликт в Тайваньском проливе неизбежно повлияет на Филиппины, учитывая географическую близость Тайваня к Филиппинскому архипелагу и присутствие более 150 000 филиппинцев на Тайване", - говорится в документе.

Позиция Филиппин по Тайваню

Во времена президентства Маркоса-младшего отношения с Китаем стали напряженными, а страна сблизилась с США.

Так, в начале этого года сообщалось, что Япония и Филиппины также активизируют оборонное сотрудничество с США перед растущей силой Китая и возможной войной за Тайвань.

А в марте сообщалось, что США и Филиппины провели совместные военные учения, где отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

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