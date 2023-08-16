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Філіпіни вважають потенційний конфлікт між Китаєм і Тайванем "серйозною проблемою"

Фото: Філіпіни стурбовані можливим конфліктом Китаю та Тайваня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Філіппінів Фердинанд Маркос-молодший підписав доктрину національної безпеки країни. Серед іншого, там вказуються ризики, що можуть виникнути у разі військового конфлікту між Китаєм та Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В документі підкреслюється, що "

"Будь-який військовий конфлікт у Тайванській протоці неминуче вплине на Філіппіни, враховуючи географічну близькість Тайваню до Філіппінського архіпелагу та присутність понад 150 000 філіппінців на Тайвані", - йдеться в документі.

Позиція Філіппінів по Тайваню

За часів президентства Маркоса-молодшого відносини з Китаєм стали напруженими, натомість країна зблизилась з США. 

 

Так, на початку цього року повідомлялос, що Японія та Філіппіни також активізують оборонне співробітництво зі США перед лицем зростаючої сили Китаю та можливої війни за Тайвань.

А в березні повідомлялось, що США та Філіппіні провели спільні військові навчання, де відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

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ТайваньФилиппины