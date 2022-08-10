З'явилися перші кадри мосту Каховської ГЕС після удару ЗСУ
Фото: з'явилися перші кадри мосту Каховської ГЕС після удару ЗСУ (Getty Images)
Стало відомо, як виглядає міст Каховської ГЕС після того, як українські військові завдали по ньому ударів у середу, 10 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане у Telegram-каналі Supernova+.
"Перші кадри після удару ЗСУ мостом Каховської ГЕС. Міст під вогневим контролем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі додають, що військова техніка тепер мостом не проїде, а "маршрутка може проскочити".
Як повідомлялося, українські військові завдали удару по окупованій території Херсонської області. Зокрема, по мосту поблизу Каховської ГЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.