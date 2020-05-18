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На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири-шість партій

Новини » Політика     18.05.2020 - 10:32
На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири-шість партій
Фото: Верховна Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президентську партію підтримують третина українців

Якщо б дострокові вибори у Верховну раду пройшли в середині травня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 34,0% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). За останній місяць рейтинг президентської партії суттєво знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири-шість партій

За даними опитування, за партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 15,1% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 14,0%, за партію "Батьківщина" - 9,2%.

Близькі до проходження 5%-ного бар'єру партія "Сила і честь" - 4,7% і "Радикальна партія" - 4,0%.

Крім того, 3,4% готові підтримати партію Шарія, 3,1% - партію - "Українська стратегія" 2,6% - партію "Свобода" і 2,5% - "Голос".

На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири-шість партій

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці квітня за партію "Слуга народу" готові були віддати голоси 1,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то у Верховну раду пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України опросВерховна Рада
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