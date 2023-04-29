Президент Чехии посетил Днепр и почтил память жертв российской агрессии

Сегодня, 29 апреля, президент Чехии Петр Павел посетил Днепр и почтил память погибших от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лисак сообщил, что сегодня они вместе с Павелом посетили одно из общежитий, в котором проживают переселенцы из разных областей Украины. В частности, из Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской областей.

"Бывало такое, что (в общежитии - ред.) одномоментно размещали до 500 переселенцев. Сейчас остается чуть более 70", - сообщил глава ОВА.

Фото: президент Чехии посетил Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, он сообщил, что вместе с чешским президентом они почтили память погибших от российской агрессии.

"В память о погибших возложили цветы. Почтили и защитников на Аллее Памяти", - добавил Лысак.

Напомним, вчера президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому чешскому президенту вместе с коллегой пришлось пройти к укрытию.

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