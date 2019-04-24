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Варфоломій привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 12:59
Варфоломій привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (УНІАН)

Він сказав, що матір-церква підтримає духовне процвітання українців

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори в Україні. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в Twitter.

Варфоломій благословив продовження реформ в Україні і зазначив, що буде підтримувати духовне процвітання народу України.

"Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Зеленського на виборах президента України. Матір-Церква відзначила прогрес в Україні, благословила продовження реформ, підтвердила, що буде підтримувати добробут і духовне процвітання народу України", - написав Сибіга.

Варфоломій привітав Зеленського з перемогою на виборах

Раніше глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що після виборів в Україні немає жодних ризиків для відкликання томосу про автокефалію. Єпіфаній зазначив, що до втрати томосу не може призвести навіть зміна державного курсу України.

Зазначимо, Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України у другому турі 21 квітня. За нього віддали голос 73,22% українців. Передача повноважень від Порошенка до Зеленському має відбутися протягом місяця.

Лідери держав і ключові міжнародні політики вже почали вітати Зеленського з перемогою.

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