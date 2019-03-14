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Філарет впевнений у перемозі України над Росією

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 13:44
Філарет впевнений у перемозі України над Росією
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Філарет вважає, що Україні не потрібен мир у рабстві

Почесний патріарх Православної церкви України Филарет вважає, що у протистоянні з Російської Федерації українська сторона отримає перемогу. Про це він заявив на форумі добровольців, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Філарет зазначив, що за час російської агресії в Україні з'явилася боєздатна армія.

"Ми віримо і впевнені, що незабаром будемо святкувати перемогу над агресором. Нам потрібна перемога, справедливий мир, а не якийсь мир, до якого закликають деякі. Нам мир в рабстві не потрібен", - додав він.

Нагадаємо, раніше Філарет розповів про контакти української церкви з СБУ. За його словами, церква підтримує зв'язок з Службою безпеки України, але нічого з нею не погоджує. Він також зазначив різницю між КДБ радянських часів і СБУ.

У січні Філарету присвоїли звання Героя України. За словами президента Петра Порошенка, Філарета нагородили за внесок у створення автокефальної помісної церкви. Раніше він також заявляв, що Константинополь в майбутньому може визнати ПЦУ патріархатом.

 

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