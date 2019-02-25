УГКЦ відповіла на прохання Філарета щодо служіння в Софійському соборі

Фото: предстоятель УГКЦ Святослав (wikipedia.org)

Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ вирішать це питання в ході особистої зустрічі

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ще не прийняла остаточне рішення щодо формату богослужіння в Софійському соборі 7 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

У повідомленні говориться, що УГКЦ керується нормами і вимогами законодавства та з повагою ставиться до почуттів православних. Також повідомляється, що для вирішення цих питань планується зустріч предстоятеля УГКЦ Святослава з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. До цієї зустрічі офіційні коментарі не надаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що почесний патріарх Філарет закликав главу УГКЦ не проводити літургію в Софійському соборі. За його словами, таке служіння може викликати протистояння між православними і греко-католиками. Філарет додав, що цією ситуацією може скористатися Російська Федерація, влаштувавши провокації для дестабілізації в Україні.

Зазначимо, предстоятель УКГЦ Святослав одним з перших назвав Об'єднавчий собор історичною подією в історії України, а також привітав митрополита Епіфанія з створенням Православної церкви України.