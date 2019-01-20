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Філарет розповів про зв'язки української церкви з СБУ

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 23:07
Філарет розповів про зв'язки української церкви з СБУ
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Служба безпеки в справи ПЦУ не втручається

Українська церква підтримує зв'язок із Службою безпеки України, але нічого з нею не погоджує. Про це розповів почесний патріарх Православної церкви України, колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет, передає РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Він відзначив величезну різницю між КДБ радянських часів і СБУ.

"Спілкуємося. Але нічого не погоджуємо. Між КДБ і СБУ колосальна різниця. Тоді ми не могли нічого без рішення спецслужб робити, а тепер ми можемо робити все, що вважаємо за потрібне, навіть якщо це СБУ не подобається", - розповів Філарет.

Він додав, що з КДБ контактували всі без винятку архієреї Московського патріархату.

"Для того, щоб призначити єпископа, кандидатуру треба було узгодити з КДБ", - розповів патріарх.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ готова до проведення реформ. З його слів, проведення реформ завжди є складним і болючим процесом, тому необхідно пояснювати людям, навіщо потрібні ті чи ті реформи.

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