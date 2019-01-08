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Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Новини » Політика    08.01.2019 - 20:39
Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"
Фото: Порошенко і Філарет (facebook.com/petroporoshenko)

Президент відзначив внесок патріарха у боротьбу за українську помісну церкву

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Facebook

Глава держави, зокрема, відзначив внесок патріарха у боротьбу за українську помісну церкву.

"Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - написав президент. 

Порошенко присвоїв Філарету звання &quot;Герой України&quot;

Раніше патріарх Філарет заявляв, що Константинополь в майбутньому може визнати Православну церкву України (ПЦУ) патріархатом, "так як це велика церква".

Нагадаємо, патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. Він зазначив, що це було не дуже складно, оскільки його мета - створити єдину в Україні православну церкву.

"І заради цієї мети, тобто заради єдиної української православної церкви, я поступився цим. Бо якби я не поступився, ми не досягли б об’єднання і не отримали б томосу про автокефалію української церкви", - сказав він.

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