Філарет продовжить керівництво Київською єпархією

Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Відповідне рішення прийняте 5 лютого під час Синоду ПЦУ

Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів м. Києва за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської Митрополії Православної Церкви України (ПЦУ).

Як зазначається, таке рішення було прийнято сьогодні, 5 лютого, у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської на засіданні Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви.

"Вирішено, що Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів м. Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 р. перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Софії Київській сьогодні, 5 лютого, відбулося перше засідання Синоду Православної церкви України (ПЦУ). Засідання відбувалося під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Раніше Патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня.