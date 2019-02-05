ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві проходить перший Синод Православної церкви України

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 15:40
У Києві проходить перший Синод Православної церкви України
Фото: Синод ПЦУ (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

На даний момент порядок денний Синоду невідомий

У Софії Київській проходить перше засідання Синоду Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook помісної церкви.

Повідомляється, що Синод проходить в Будинку митрополита під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Також у засіданні беруть участь почесний патріарх Філарет та інші учасники Синоду.

У Києві проходить перший Синод Православної церкви України

 

Зазначимо, Синод складається з 13 членів - предстоятеля, трьох постійних членів на перехідний період і 9 архієреїв, які змінюються за ротацією.

 

Фото: Синод ПЦУ (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що створення Православної церкви України "нелегітимне як за канонами невтручання держави у церковне життя, так і за канонами православ'я.

Зазначимо, станом на початок лютого до ПЦУ перейшли 204 церковних приходи УПЦ Московського патріархату. Православну церкву України офіційно зареєстрували 31 січня. Також наприкінці січня набув чинності закон про перехід релігійних громад.

 

Вселенський патріархат запевнив Порошенка у підтримці України
Новини України София КиевскаяцерковьПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся