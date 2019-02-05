У Києві проходить перший Синод Православної церкви України

Фото: Синод ПЦУ (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

На даний момент порядок денний Синоду невідомий

У Софії Київській проходить перше засідання Синоду Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook помісної церкви.

Повідомляється, що Синод проходить в Будинку митрополита під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Також у засіданні беруть участь почесний патріарх Філарет та інші учасники Синоду.

Зазначимо, Синод складається з 13 членів - предстоятеля, трьох постійних членів на перехідний період і 9 архієреїв, які змінюються за ротацією.

Фото: Синод ПЦУ (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що створення Православної церкви України "нелегітимне як за канонами невтручання держави у церковне життя, так і за канонами православ'я.

Зазначимо, станом на початок лютого до ПЦУ перейшли 204 церковних приходи УПЦ Московського патріархату. Православну церкву України офіційно зареєстрували 31 січня. Також наприкінці січня набув чинності закон про перехід релігійних громад.