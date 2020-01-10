Філарет відкликав підпис під рішенням Об'єднавчого собору 2018

Почесний патріарх Филарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України (ПЦУ) і ліквідацію УПЦ Київського патріархату. Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

Повідомляється, що він відкликав свій підпис під постановою Помісного собору від 15 грудня 2018 року. Також він направив лист міністру культури України Володимиру Бородянському, в якому пояснює відкликання підпису відмовою чиновників зареєструвати постанову УПЦ Київського патріархату, яким "скасували" рішення Об'єднавчого собору.

"Враховуючи вищевикладене, та продовження практики посилань державного органу на постанову так званого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року, повідомляю про відкликання свого підпису під нею", - зазначив Філарет.

Він також заявив, що просить вважати недійсним підпис під постановою Собору від 15 грудня 2018 року.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року суд розблокував ліквідацію УПЦ Київського патріархату, а предстоятель ПЦУ Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію цієї структури в середині грудня.

При цьому ПЦУ вважає Філарета своїм архієреєм і дозволила йому довічно проводити богослужіння у Володимирському соборі.