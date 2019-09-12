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Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в РФ

Новости » Политика    12.09.2019 - 15:16
Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в РФ
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Судебное слушание по данному делу назначено на 17 сентября

Восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" российские силовики 12 сентября этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Судебное слушание по данному делу назначено на 17 сентября.

"Сегодня, 12 сентября 2019 года, из Симферопольского СИЗО в город Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде были этапированы фигуранты второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

Как известно, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов, Эрнест Аметов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов удерживаются в крымском СИЗО от полутора до двух лет.

Напомним, адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что крымских татар этапируют и содержат в российских СИЗО в нечеловеческих условиях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму. Они останутся под стражей еще на два месяца.

Отметим, по словам уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, еще один обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца года.

Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов-на-Дону
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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