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У Росії 8 фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт на півроку

Новини » Політика    27.08.2019 - 06:19
У Росії 8 фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт на півроку
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії 26 серпня продовжив арешт вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на шість місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Адвокат Олексій Ладін розповів, що Марлен Асанов, Сервер Зекір’яєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

Перше попереднє засідання у цій справі відбувалося за допомогою відеоконференцзв'язку з суду в Ростові-на-Дону з Сімферопольським СІЗО №1, де перебували обвинувачені, а їхні адвокати брали участь у засіданні Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі.

"Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизоване; про застосування (до підзахисних, - ред.) четвертої Женевської конвенції. Зате суддя з власної ініціативи продовжив усім підзахисним на шість місяців арешт у СІЗО", - розповів адвокат.

Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначене на 3 вересня, до цього часу, за словами адвоката, всіх обвинувачених етапують в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, 26 серпня один із фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов, оголосив про припинення раніше оголошеного сухого голодування, оскільки йому поліпшили умови утримання.

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