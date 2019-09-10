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Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 03:54
Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Вони залишаться під вартою ще на два місяці

Суддя підконтрольного Росії "Київського районного суду Сімферополя" Денис Діденко продовжив фігурантам червоногвардійської "групи Хізб ут-Тахрір" утримання під вартою на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Наголошується, що під вартою до 13 листопада 2019 року залишаються Назім Шейхмамбетов, Рустем Емирусеинов, Арсен Абхаиров і Ескендер Абдулганієв.

"Засідання пройшло очікувано, російські суди демонструють взаємну стабільність у справах кримських татар. Ми долучили до матеріалів справи ряд резолюцій і міжнародних заяв, в яких зазначено, що утримувати наших довірителів в умовах слідчого ізолятора неприпустиме. Суддя документи долучив, але не дав їм належної оцінки", - повідомив адвокат.

Також він зазначив, що підзахисні протягом дня нічого не їли, для них адміністрація СІЗО не підготувала сухпайки.

"З точки зору здорового глузду і міжнародного права - це тортури. Завтра ж підготуємо письмові скарги на цей рахунок", - додав адвокат.

Раніше повідомлялося, що станом на 7 вересня 2019 року в оккупированом Криму 86 осіб незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованого або релігійного переслідування.

РБК-Україна писало, що Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії 26 серпня продовжив арешт вісьмом фігурантам другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" на шість місяців.

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