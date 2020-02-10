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Фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 17:28
Фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

"Суд" продовжили запобіжний захід до 15 березня

У анексованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" продовжив запобіжний захід фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

Зокрема, кримським політв'язням Джемилю Гафарову, Ремзі Бекірову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустема і Фарходу Базарову продовжили утримання під вартою до 15 березня 2020 року.

"Окупаційний суд не прийняв до уваги доводи сторони захисту, зокрема, про непричетність наших співгромадян до скоєння злочинів, по яких їх звинувачують. Більше того, незважаючи на наявні медичні висновки з важким захворюванням Джеміль Гафарова - суд продовжив дію запобіжного заходу, а це пряма загроза його життю. Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, на свободу і особисту недоторканність", - написала український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

Раніше повідомлялося, що Минветеранов ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували тільки суди над українськими громадянами в Криму і незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Також РБК-Україна писало, що фігуранта першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва містять в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав. Його утримують у камері з порушенням температурного режиму, без гарячої води.

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