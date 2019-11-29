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Ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 15:13
Ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Вони залишаться в СІЗО до 15 лютого

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію і залишив у СІЗО п'ятьох фігурантів другої сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Таким чином Фарход Базарів, Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Сеитвели Сейтабдиев і Рустем Сейтхалилов залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.

Адвокат Сейтхалилов розповів, що його підзахисний не міг брати участь у засіданні. так як на даний момент він знаходиться в медустанові на проходження психіатричної експертизи, призначеної слідчим по справі.

"Я клопотав про відкладення засідання, оскільки мій підзахисний не був доставлений в зал суду, але суд це клопотання відхилив. Були розглянуті всі три апеляційні скарги. Досить передбачувано вони були відхилені. Суд залишив постанову про арешт до 15 лютого в силі", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, вчора підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір". Під вартою залишили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова і Ескендера Абдулганиева.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Абдуллаєв Іззет, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.

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