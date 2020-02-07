ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 15:26
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
Фото: Теймур Абдуллаєв (facebook.com/crimeansolidarity)

Абдуллаєв міститься в камері з порушенням температурного режиму, без гарячої води

Фігуранта першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва містять в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова Telegram.

За її словами, кримський татарин міститься в камері з жахливими умовами.

"Зокрема, не дотримується температурний режим, відсутня гаряча вода, нестерпні санітарно-гігієнічні умови - приміщення увійде цвіллю і кишить клопами і тарганами. Крім того, Теймур був поміщений в камеру з ВІЛ-інфікованим ув'язненим, що суперечить встановленим нормам і законодавству самої Російської Федерації, адже хворі засуджені повинні утримуватися окремо", - повідомила Денісова.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москальової з вимогою забезпечити належне утримання українського в'язня. Також Денісова закликала міжнародне співтовариство сприяти звільнення незаконно ув'язнених українських громадян в Росії.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Верховний суд Російської Федерації в апеляції знизив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи "Першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". П'яти фігурантам справи, серед яких і Абдуллаєв, скоротили термін ув'язнення на півроку.

Раніше РБК-Україна писало, що на політв'язня Лимешка чинять тиск через його релігійні погляди.

Суд продовжив арешт фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" "Суд" у Криму продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України нарушение правДенисоваХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся