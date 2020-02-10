Мінветеранів ініціює санкції за суди над українцями в Криму

Ілюстративне фото: суди в Криму над кримськими татарами (humanrights.org.ua)

Працівники Мінветеранів підготували проект розпорядження про застосування обмежувальних заходів

Мінветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували суди лише над українськими громадянами в Криму та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували проект розпорядження про санкції проти кількох десятків осіб. За даними міністерства, зібрано достатньо доказів проти так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів", які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами в Криму.

"Проект направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження, проект розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України та, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки та оборони України рішення про застосування санкцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Изетова і Аліма Карімова. Вони будуть перебувати в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Крім того, так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофік Абдулгазиев і Сеитвели Сейтабдиев залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.