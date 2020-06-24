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Фігурантам справи про торгівлю викраденою українською зброєю повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 16:45
Фігурантам справи про торгівлю викраденою українською зброєю повідомили про підозру
Фото: зброя (РБК-Україна)

Їх затримали в березні цього року

Фігурантам справи про торгівлю викраденою українською зброєю повідомили про підозру. Кримінальні справи, розпочаті за двома статтями, передали в суд.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники реалізовували "товар" кримінальним колам з району проведення ООС.

"Правоохоронці затримали зловмисників у березні цього року поблизу Бахмута Донецької області при спробі продажу чергової партії засобів ураження, викрадених з українських військових частин у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Перед цим СБУ зафіксувала чотири факти збуту зловмисниками автоматів АК-74, гранатомета РПГ, гранатометного пострілу ВОГ-17, гранати Ф-1, пластиду і великої кількості патронів.

Фігурантам справи про торгівлю викраденою українською зброєю повідомили про підозруФото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

"Зараз матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області прикордонники затримали бойовика "ДНР", йому повідомили про підозру.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила групу пропагандистів, які закликали до поділу України.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Служба безпеки Україниоружиеторговля
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