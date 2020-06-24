Фото: оружие (РБК-Украина)

Их задержали в марте этого года

Фигурантам дела о торговле украденным украинским оружием сообщили о подозрении. Уголовные дела, начатые по двум статьям, передали в суд.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники реализовывали "товар" криминальным кругам из района проведения ООС.

"Правоохранители задержали злоумышленников в марте этого года вблизи Бахмута Донецкой области при попытке продажи очередной партии средств поражения, похищенных из украинских воинских частей в 2014 году", - говорится в сообщении.

Перед этим СБУ зафиксировала четыре факта сбыта злоумышленниками автоматов АК-74, гранатомета РПГ, гранатометного выстрела ВОГ-17, гранаты Ф-1, пластида и большого количества патронов.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

"Сейчас материалы уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области пограничники задержали боевика "ДНР", ему сообщили о подозрении.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила группу пропагандистов, призывающих к делению Украины.

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Автор: Максим Зайченко