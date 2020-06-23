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СБУ викрила групу пропагандистів, які закликали до поділу України

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 14:41
СБУ викрила групу пропагандистів, які закликали до поділу України
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Пропагандисти сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність групи проросійських пропагандистів. Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдореспублік.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними попереднього слідства, пропагандисти, один з яких має російський паспорт, знімали і поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали та сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Зловмисники також часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах.

Експертиза показала, що зняті пропагандистами матеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За місцем проживання учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з Росії, носії інформації, заборонену літературу, а також пам'ятні нагороди Московського вищого військового командного училища.

Також слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи і його спільникові в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозра російським найманцям групи "Сапфір".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Служба безпеки Українипропагандисти
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