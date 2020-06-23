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У Донецькій області прикордонники затримали бойовика "ДНР"

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 20:11
У Донецькій області прикордонники затримали бойовика "ДНР"
Фото: українські прикордонники (dpsu gov ua.jpg)

Бойовик прямував до своїх позиціях і натрапив на контрольний пост сил ООС

У Донецькій області прикордонники затримали бойовика - єфрейтора незаконних збройних формувань. Інцидент стався біля контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що чоловік спробував втекти, проте українським прикордонникам вдалося його затримати.

За словами бойовика, прямуючи до своїх позиціях випадково натрапив на контрольний пост сил ООС.

Він також повідомив, що у 2018 році за власним бажанням долучився до бойовиків. Він ніс службу на лінії розмежування в складі розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2.

У бойовика при собі були документи так званої "ДНР", серед яких паспорт, військовий квиток, посвідчення фонду ветеранів бойових дій, а також військова форма російського зразка в дорожній сумці.

Прикордонники передали чоловіка співробітникам СБУ. Йому оголосили підозра у вчиненні злочину за ст. 258-3 КК "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Нагадаємо, 23 червня через пункт пропуску бойовиків "прорвалися" більше сотні людей.

Крім того, на Донбасі відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДНРпограничники
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