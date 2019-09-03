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Фігуранта справи Гримчака залишили під вартою

Новини » Політика    03.09.2019 - 13:09
Фігуранта справи Гримчака залишили під вартою
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Апеляцію на арешт самого Гримчака перенесли на 6 вересня

Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка - фігуранта справи Юрія Гримчака (колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій). Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що захист Овдієнка намагався оскаржити рішення Деснянського районного суду Чернігова, однак апеляційна інстанція залишила в силі його арешт з можливістю виходу під заставу в 4 млн гривень. Також повідомляється, що апеляцію на арешт самого Гримчака перенесли на 6 вересня.

Нагадаємо, у серпні суд відправив Овдієнко в СІЗО на два місяці - до 13 жовтня.

14 серпня Юрія Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Пізніше Гримчаку та його помічнику повідомили про підозру. Правова кваліфікація - 4 ч. ст. 190 КК України (шахрайство). За даними слідства, вони нібито виступали посередниками в схемі, в якій фігурувало керівництво Генпрокуратури.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook заявив, що йому соромно за свого колишнього помічника.

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