Фигуранта дела Грымчака оставили под стражей

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Апелляцию на арест самого Грымчака перенесли на 6 сентября

Черниговский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Овдиенко - фигуранта дела Юрия Грымчака (бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий). Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что защита Овдиенко пыталась оспорить решение Деснянского районного суда Чернигова, однако апелляционная инстанция оставила в силе его арест с возможностью выхода под залог в 4 млн гривен. Также сообщается, что апелляцию на арест самого Грымчака перенесли на 6 сентября.

Напомним, в августе суд отправил Овдиенко в СИЗО на два месяца - до 13 октября.

14 августа Юрия Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Позднее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Правовая квалификация - ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). По данным следствия, они якобы выступали посредниками в схеме, в которой фигурировало руководство Генпрокуратуры.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook заявил, что ему стыдно за своего бывшего помощника.