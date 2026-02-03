Фигурант файлов Эпштейна Клинтон согласился свидетельствовать в Конгрессе по делу

Именно комитет Палаты представителей Конгресса расследует дело опального финансиста Эпштейна, а о появлении там супругов Клинтонов сообщили их адвокаты.

На днях в Палате представителей планировали провести голосование относительно возможного признания Клинтонов виновными в неуважении к суду из-за игнорирования повесток в рамках расследования деятельности Эпштейна.

В письме к главе Комитета по надзору Палаты представителей, республиканцу Джеймсу Комеру, адвокаты Клинтонов отметили, что их клиенты принимают условия комитета и готовы явиться для дачи показаний во взаимовыгодные даты. В то же время они призвали подтвердить, что производство по неуважению к суду не будет продолжено.

В офисе Комера заявили, что позиция адвокатов остается нечеткой, поскольку конкретные даты дачи дачи показаний до сих пор не были предложены.

Старший демократ в комитете, конгрессмен Роберт Гарсия, заявил, что Клинтоны настроены сотрудничать с Комитетом по надзору, и добавил, что у его руководителя фактически нет другого выбора, кроме как принять это предложение.

Что говорит Клинтон об обвинениях?

Билл Клинтон ранее подчеркивал, что разорвал любые контакты с Эпштейном за много лет до его смерти в нью-йоркской тюрьме в 2019 году и не знал о его преступной деятельности.

Однако экс-президент США неоднократно фигурировал в расследованиях в отношении сексуального преступника из-за перелетов на его частном самолете и личных контактов в 2000-х годах.

Хиллари Клинтон непосредственно в материалах дела не фигурирует, однако упоминается косвенно - через контакты ее мужа с Эпштейном в период, когда Билл Клинтон уже не занимал государственных должностей.

Bloomberg подчеркивает, что дача показаний бывшим президентом США перед органом Конгресса является крайне редкой практикой.