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Обшуки у справі Гандзюк пройшли у Мангера, Гордєєва і Рищука

Новини » Політика     20.01.2020 - 17:49
Обшуки у справі Гандзюк пройшли у Мангера, Гордєєва і Рищука
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Загалом було проведено понад 30 обшуків

Співробітники Служби безпеки України в ході спецоперації в Херсоні провели обшуки у голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Гордеєва та його заступника Євгена Рищука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В ході спецоперації в Херсоні 20 січня проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр. Були проведені обшуки з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

"Також СБУ провела обшуки у голови Херсонської обласної ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб", - повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що екс-помічника нардепа затримали в ході спецоперації в Херсоні. Йому оголосили підозру і він також проходить по справі вбивства Катерини Гандзюк. Скоріше від усього, мова йде про Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука.

РБУ-Україна писало, що у цю спецоперацію долучили Нацгвардію. Повідомлялося, що було повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації, який вже проходить по справі Гандзюк.

Спецоперація в Херсоні: екс-помічника нардепа затримали Масштабна спецоперація в Херсоні: задіяна Нацгвардія
Новини України обшукКатерина Гандзюк
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