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Спецоперація в Херсоні: екс-помічника нардепа затримали

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 15:42
Спецоперація в Херсоні: екс-помічника нардепа затримали
Фото: спецоперація в Херсоні (gp.gov.ua)

Екс-помічнику нардепа оголосили до цього підозру

Екс-помічника нардепа затримали в ході спецоперації в Херсоні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялось про те, що колишньому помічнику оголосили підозру і він також проходить по справі вбивства Катерини Гандзюк. Скоріше від усього, мова йде про Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука.

"Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Його затримано в порядку статті 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході спецоперації проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр. Також були проведені обшуки з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

РБК-Україна писало, що 2 травня 2019 року підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт з обов'язком носити браслет.

10 листопада 2018 року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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Новини України ХерсонспецоперацияКатерина Гандзюк
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