AMD припинила поставки до Росії та Білорусі

Представник AMD призупиняє продаж й розповсюдження своєї продукції на території Росії й Білорусі. Усе через санкції США проти країни агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCWorld .

"У зв'язку з санкціями, накладеними на Росію Сполученими Штатами та іншими країнами, в даний час AMD припиняє продаж та розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі", - відзначив представник.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що виробник мікропроцесорів Intel призупиняє всі постачання до Росії та Білорусі.

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.