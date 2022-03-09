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AMD припинила поставки до Росії та Білорусі

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Середа 09 березня 2022 15:08
AMD припинила поставки до Росії та Білорусі Фото: AMD припинила поставки до Росії та Білорусі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Представник AMD призупиняє продаж й розповсюдження своєї продукції на території Росії й Білорусі. Усе через санкції США проти країни агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCWorld.

"У зв'язку з санкціями, накладеними на Росію Сполученими Штатами та іншими країнами, в даний час AMD припиняє продаж та розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі", - відзначив представник.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що виробник мікропроцесорів Intel призупиняє всі постачання до Росії та Білорусі.

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