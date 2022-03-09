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Figma почала заморожувати корпоративні акаунти росіян

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Середа 09 березня 2022 16:46
Figma почала заморожувати корпоративні акаунти росіян Фото: Figma почала заморожувати корпоративні акаунти росіян (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сервіс для графічних дизайнерів Figma заявив про блокування корпоративних акаунтів Росії. Також він призупиняє усі продажі на території країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Figma.

Відповідно до санкцій США й ЄС, Figma почала заморожувати акаунти компаній. Наразі невідомо, чи повертатимуться кошти за проплачену підписку.

"Війна Путіна з Україною - це атака на демократичні цінності, що лежать в основі концепції Figma: зробити дизайн доступним для всіх", - пише пресслужба компанії.

Відзначимо, що Figma - це сервіс для графічних дизайнерів та дизайнерів інтерфейсів. Лише у 2020 році кількість користувачів платформи перевищила 1 млн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія AMD призупиняє продаж й розповсюдження своєї продукції на території Росії й Білорусі.

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