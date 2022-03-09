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Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян

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Среда 09 марта 2022 16:46
Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян Фото: Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сервис для графических дизайнеров Figma заявил о блокировке корпоративных аккаунтов России. Также он приостанавливает все продажи на территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Figma.

Согласно санкциям США и ЕС, Figma начала замораживать аккаунты компаний. Пока неизвестно, будут ли возвращаться средства за проплаченную подписку.

"Война Путина с Украиной - это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех", - пишет пресс-служба компании.

Отметим, что Figma - это сервис для графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. Только в 2020 году количество пользователей платформы превысило 1 млн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания AMD приостанавливает продажу и распространение своей продукции на территории России и Беларуси.

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