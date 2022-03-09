Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян
Сервис для графических дизайнеров Figma заявил о блокировке корпоративных аккаунтов России. Также он приостанавливает все продажи на территории страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Figma.
Согласно санкциям США и ЕС, Figma начала замораживать аккаунты компаний. Пока неизвестно, будут ли возвращаться средства за проплаченную подписку.
"Война Путина с Украиной - это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех", - пишет пресс-служба компании.
Отметим, что Figma - это сервис для графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. Только в 2020 году количество пользователей платформы превысило 1 млн.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания AMD приостанавливает продажу и распространение своей продукции на территории России и Беларуси.
Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.