ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ФІФА закликали зупинити весь футбол в світі до вересня

Новини » Спорт     29.04.2020 - 15:19
У ФІФА закликали зупинити весь футбол в світі до вересня
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/fifa)

Для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів

Голова Медичного комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Мішель Д'Оге вважає, що великий футбол повинен повернутися не раніше 1 вересня. Функціонера цитує Sky Sports.

На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що в умовах обмежень соціальної дистанції неможливо.

"Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий тільки коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути мови про змагання", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Франція заборонила проведення всіх спортивних змагань в країні до вересня, що спричинило дострокове завершення національного чемпіонату. Також рішення про дострокове завершення змагань взяли в Нідерландах.

Своєю чергою, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наполегливо радить країнам дограти внутрішні чемпіонати, що дають право на виступ в єврокубках. Якщо змагання завершити неможливо, УЄФА допустить клуби для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону-2020/21 на підставі спортивного принципу.

Футболісти АПЛ побоюються занадто раннього відновлення сезону Поновлення чемпіонату Німеччини може бути відкладено
Новини України ФІФАвозобновлениеФутбол
News
On Top