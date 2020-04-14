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ФІФА перенесе проведення оновленого клубного чемпіонату світу

Новини » Спорт     14.04.2020 - 19:07
ФІФА перенесе проведення оновленого клубного чемпіонату світу
Фото: ілюстроване зображення (fifa.com)

Рішення відкласти турнір пов'язано з проведенням у 2021 році чемпіонату Європи

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) найближчим часом збирається оголосити рішення про перенесення на 2022 рік розширеного клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє газета AS.

Спочатку турнір мав пройти в Китаї з 17 червня по 4 липня 2021 року, але у зв'язку зі зсувом Євро-2020 на цей період ФІФА змушений переглянути ситуацію.

Клубний чемпіонат світу відбудеться в новому форматі, число учасників повинно зрости з семи до 24 команд, серед яких - чотири останні переможця Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Турнір буде проходити кожні чотири роки (раніше він проводився щорічно в грудні). Попри перенесення клубного чемпіонату світу, наступний розіграш турніру відбудеться в намічений термін - 2025 році.

Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 року, в ньому брали участь найсильніші клуби кожної з шести континентальних конфедерацій і кращий клуб приймаючої турнір країни. Чинним переможцем турніру є англійський "Ліверпуль".

Нагадаємо, ФІФА розглядає можливість введення третього трансферного вікна.

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