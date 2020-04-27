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ФІФА запропонувала ввести п'яту заміну як тимчасовий захід

Новини » Спорт     27.04.2020 - 15:41
ФІФА запропонувала ввести п'яту заміну як тимчасовий захід
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/fifa)

Ротація знизить навантаження на футболістів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може збільшити число замін в одному матчі з трьох до п'яти як тимчасовий захід на турнірах, які відновляться після паузи через пандемію коронавірусу. Про це пише повідомляє Reuters.

Очікується, що після відновлення чемпіонати доведеться проводити в стислі терміни. Щоб знизити навантаження на футболістів, пропонується тимчасово ввести п'ять замін в одному матчі.

Командам для проведення замін буде надано три слота під час матчу, плюс перерву між таймами. Це дозволить уникнути непотрібних затримок часу через додаткових змін гравців.

Пропозиція ФІФА має бути схвалено Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), остаточне рішення залишається за організаторами турнірів.

Раніше з'явилася інформація, що п'ять замін у матчі можуть ввести в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) після відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, ФІФА також розглядає можливість введення третього трансферного вікна.

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