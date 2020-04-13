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ФІФА розглядає можливість введення нового трансферного вікна

Новини » Спорт     13.04.2020 - 17:05
ФІФА розглядає можливість введення нового трансферного вікна
Фото: ілюстроване зображення (fifa.com)

Розглядається можливість введення третього трансферного вікна

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готова розглянути можливість введення в цьому році третього трансферного вікна через зміни календаря, викликаного пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Bild.

На цей момент офіційні переходи гравців дозволені два рази в рік: максимум 12 тижнів після завершення сезону і чотири тижні взимку.

Раніше ФІФА повідомила, що продовжить літнє трансферне вікно, однак терміни поки не називалися. Також організація рекомендувала клубам продовжити контракти, які закінчуються, з гравцями до фактичного завершення сезону.

Юридичний директор ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер відзначав, що літнє трансферне вікно не відкриється 1 липня, але гравці зможуть покинути свої клуби без переходу в іншу команду.

Нагадаємо, ФІФА також попросила футболістів погодитися на скорочення зарплати через кризу з доходами, яка виникла у наслідок пандемії.

Всі турніри і матчі під егідою УЄФА за участю клубів і збірних, включаючи товариські зустрічі, були відкладені на невизначений термін. Організація рекомендувала дограти національні чемпіонати, підкресливши, що в іншому випадку клуби можуть бути не допущені в єврокубки сезону-2020/21 - Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

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