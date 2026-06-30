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Министерство внутренней безопасности США сообщило о сбитии десятков дронов на ЧМ-2026

07:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Больше всего инцидентов с дронами произошло в Атланте - городе на юго-востоке США.
aimg Юлия Маловичко
Министерство внутренней безопасности США сообщило о сбитии десятков дронов на ЧМ-2026 Фото: Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике (Getty Images)
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Американские службы безопасности резко усилили контроль воздушного пространства на чемпионате мира по футболу 2026 года. Только за первые дни турнира у стадионов и фан-зон перехватили более 50 неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина, именно беспилотники сейчас являются одним из самых больших вызовов для организаторов безопасности турнира. Несмотря на значительные инвестиции в развитие дронов, средства борьбы с ними все еще не успевают за темпами развития технологий.

Как отмечает издание, федеральные и местные власти готовились к турниру в условиях ограниченного времени. Ситуацию осложнила длительная пауза в финансировании Министерства внутренней безопасности, из-за чего часть программ по развертыванию систем противодействия беспилотникам была отложена.

Во время матчей вокруг стадионов действуют строгие ограничения полетов. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) запретило любые полеты дронов в определенных зонах над аренами и фан-зонами. За нарушение правил операторам грозят штрафы до 100 тысяч долларов, уголовная ответственность и конфискация беспилотника.

По данным Министерства внутренней безопасности США, только за первую неделю турнира федеральные службы зафиксировали более 150 случаев проникновения дронов в закрытое воздушное пространство, а более 50 беспилотников уже были изъяты. Больше всего таких инцидентов произошло в Атланте, где зафиксировали более трех десятков нарушений.

Охрана ЧМ-2026

Для охраны турнира США привлекли ФБР, Министерство внутренней безопасности, FAA и местные правоохранительные органы . У стадионов работают специальные группы, оснащенные системами обнаружения, отслеживания и нейтрализации несанкционированных беспилотников.

В Politico отмечают, что толчком к такому усилению безопасности стало стремительное развитие беспилотных технологий во время современных войн, в частности, войны России против Украины.

Американские чиновники признают, что дешевые коммерческие дроны могут представлять серьезную угрозу даже для масштабных международных спортивных мероприятий, поскольку их можно использовать как для разведки, так и для атак.

Напомним, Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и является самым большим в истории турнира. Именно поэтому американские власти называют его одним из самых сложных испытаний для национальной системы безопасности.

Мы также писали, что в Мексике за правопорядком на улицах во время ЧМ-2026 следят роботизированные собаки.

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