ФІФА розширила заявки збірних на ЧС-2022

Головні тренери збірних-учасників Мундіалю-2022 зможуть узяти в Катар більше виконавців, ніж на попередніх чемпіонатах світу.

Таке рішення ухвалило Бюро Ради ФІФА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Функціонери Міжнародної федерації футболу внесли низку змін, пов'язаних із прийдешнім планетарним форумом. Передусім ФІФА збільшила кількість футболістів у заявках національних команд.

Відтепер тренерські штаби збірних можуть розраховувати на 26 виконавців. Раніше на турнір брали 23-х. Зросла і максимальна кількість гравців у попередніх списках – із 35-ти до 55-ти.

Окрім того, відтепер на лаві запасних під час поєдинків Мундіалю зможуть перебувати максимум 26 осіб. Півтора десятка з них – запасні. Натомість серед решти персоналу обов'язково повинен бути бодай один лікар.

Усі організаційні зміни президент ФІФА та очільники шести конфедерацій пояснили тривалою пандемією коронавірусу та щільністю футбольного календаря. Зокрема, останній офіційний матч до ЧС-2022 учасники турніру повинні зіграти не пізніше 13 листопада.

Чемпіонат світу натомість розпочнеться 21 листопада. Матчем-відкриття турніру стане поєдинок збірних Сенегалу та Нідерландів.