ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За рік вкладники отримали майже мільярд

Протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, загальна сума коштів, отриманих вкладниками банків, які були передані в управління фонду після 2012 року, становить 89 740,8 млн грн.

На 1 січня 2020 року загальна сума акумульованих фондом коштів склала 11 668,2 млн грн. Від регулярного збору за 2019 рік надходження до фонду склали 3 692,9 млн грн.

Як повідомили в прес-службі, станом на 1 січня 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується я 74 банків-учасників. У стадії ліквідації перебуває 61 банк, 34 банки вже ліквідовані фондом.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

У вересні 2019 року керівник Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що майно компаній-банкрутів будуть продавати через систему ProZorro.Продажу.