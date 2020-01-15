ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Новини » Економіка     15.01.2020 - 16:29
ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За рік вкладники отримали майже мільярд

Протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, загальна сума коштів, отриманих вкладниками банків, які були передані в управління фонду після 2012 року, становить 89 740,8 млн грн.

На 1 січня 2020 року загальна сума акумульованих фондом коштів склала 11 668,2 млн грн. Від регулярного збору за 2019 рік надходження до фонду склали 3 692,9 млн грн.

Як повідомили в прес-службі, станом на 1 січня 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується я 74 банків-учасників. У стадії ліквідації перебуває 61 банк, 34 банки вже ліквідовані фондом.

ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

У вересні 2019 року керівник Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що майно компаній-банкрутів будуть продавати через систему ProZorro.Продажу.

У НБУ розповіли про долю російських банків в Україні Життя в борг: на яких умовах банки готові кредитувати українців
Новини України ФГВФОбанкибанкротство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся