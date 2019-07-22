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ФГВФО назвав суму гарантованих банківських вкладів

Новини » Економіка    22.07.2019 - 22:30
ФГВФО назвав суму гарантованих банківських вкладів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Під гарантію підпадає менше половини вкладів

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року склала 451,9 млрд грн (на 1 червня - 437,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

За даними прес-служби, повністю захищені вклади (у розмірі до 200 тис грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії фонду. Щодо суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями фонду 43,6%, що складає 197,0 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 липня 2019 року становить 41,9 млн. Кількість вкладників із вкладами понад 200 тис. грн становить 401,0 тис., і сума їх вкладів сягає майже 254,9 млрд грн.

ФГВФО назвав суму гарантованих банківських вкладів

Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 75 банків. Загалом сума можливого відшкодування за рахунок коштів Фонду станом на 1 липня 2019 року становить 277,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звільнила Костянтина Ворушиліна з посади директора - розпорядника ФГВФО за власним бажанням. З 18 липня рада призначила директором-розпорядником ФГВФО Світлану Рекрут.

Відзначимо, сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 квітня 2019 року становила 10,880 млрд грн. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, станом на 1 квітня 2019 року склала 89,357 млрд грн.

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