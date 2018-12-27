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У ФДМ розробили закон щодо зміни правил оренди держмайна

Новини » Політика    27.12.2018 - 12:22
У ФДМ розробили закон щодо зміни правил оренди держмайна
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документом пропонується передбачити, що вся оренда проходитиме через електронні аукціони

Виконуючий обов'язки глави Фонду державного майна України (ФДМ) Віталій Трубаров повідомив, що відомство розробило законопроект про нові правила оренди державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

За його словами, вся оренда проходитиме через електронні аукціони, а процес передачі буде скорочено.

У ФДМ розробили закон щодо зміни правил оренди держмайна

"Оренда державного майна в 2018 році принесла майже 1,5 мільярда гривень. Це на 50 відсотків більше планових показників. Однак застарілі правила оренди державного майна потрібно міняти, і Фонд розробив новий закон. Вся оренда проходитиме через електронні аукціони, процес передачі буде скорочено, вводиться гарантійний внесок, який не повертається переможцю, аби убезпечитися від зриву аукціонів недобросовісними учасниками", - розповів в.о. глави ФДМ.

Нагадаємо, Трубаров підвів підсумки приватизації в цьому році. Він зазначив, що увесь перелік підприємств великої приватизації переходить на наступний рік. Трубаров сподівається, що ФДМ вдасться у 2019 році перейти до безпосереднього продажу активів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що від малої приватизації Україна в цьому році отримала 456 мільйонів гривень.

Додамо, в серпні Фонд державного майна виставив на продаж 210 об'єктів малої приватизації.

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