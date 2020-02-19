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ФДМ продав недобудовану базу відпочинку НБУ в Яремче

Новини » Економіка     19.02.2020 - 14:47
ФДМ продав недобудовану базу відпочинку НБУ в Яремче
Фото: база "Прикарпаття" (wikipedia.org)

Вартість бази була знижена в три рази у порівнянні з початковою

Недобудована база відпочинку Національного банку України "Прикарпаття" продана за 17,3 млн. грн. Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив представник ФДМ, аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ відбувся 18 лютого 2020 року.

"Вчора відбувся приватизаціний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17,3 млн. грн (+ПДВ) і вже скоро сподіваємось даний об'єкт стане однією з окрас м. Яремче", - написав він.

ФДМ продав недобудовану базу відпочинку НБУ в Яремче

Нагадаємо, на початку 2018 року Фонд державного майна (ФДМ) почав приватизацію гірничого оздоровчого комплексу "Прикарпаття" в Яремче. Початкова вартість даного комплексу склала 51,9 млн грн. Згідно з умовами угоди інвестор протягом одного року повинен завершити будівництво і ввести комплекс в експлуатацію. Сам об'єкт приватизації належав до непрофільних активів Національного банку України.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2014 році Національний банк ухвалив рішення про призупинення капітальних витрат, а також реалізацію непрофільних активів на загальну суму понад 1 млрд грн. Йшлося йдеться про низку об'єктів для забезпечення виконання невластивих функцій центрального банку, серед яких, зокрема, оздоровчий комплекс "Прикарпаття" у м. Яремче.

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Новини України ПрикарпатьеНаціональний банк Україниприватизация
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