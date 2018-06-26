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РНБО ініціює зняття обмежень на приватизацію оборонних підприємств

НовиниПолітика    26.06.2018 - 16:29
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Ініціатива буде направлена на розгляд Кабміну і парламенту

Рада національної безпеки і оборони ініціює зняття обмежень на приватизацію та залучення інвестицій у вітчизняні державні оборонні підприємства. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, таку пропозицію рада має намір направити Кабінету міністрів і парламенту з тим, щоб закріпити ініціативу на законодавчому рівні.

Турчинов зазначив, що зняття обмежень дозволить залучити інвестиції в оборонно-промисловий сектор України, що підвищити обороноздатність нашої країни.

Однак, підкреслив секретар РНБО, це рішення, також як і лібералізація зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній-виробників озброєння "не послабить надійний експортний контроль і відповідність дій всіх суб'єктів у цій сфері міжнародними угодами, які підписала Україна".

Нагадаємо, РНБО дозволив експорт оборонної продукції без посередництва спеціальних держкомпаній.

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Теги публікації: РНБО, оборонная сфера, приватизация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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