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ФДМ вперше оприлюднив повний перелік підприємств для приватизації

Новини » Економіка     12.12.2019 - 11:00
ФДМ вперше оприлюднив повний перелік підприємств для приватизації
Фото: Фонд держмайна (spfu.gov.ua)

У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які продаватимуть на ProZorro.Продажі

Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

У переліку міститься 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єкти соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

ФДМ вперше оприлюднив повний перелік підприємств для приватизації

Перелік включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України, як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні.

Продаж об’єктів приватизації проходить виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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